Бюджетный Nissan Kicks обзавелся турбомотором от Renault Arkana

Модель получила новый наддувный двигатель.

Компания Nissan представила обновленный компактный кроссовер Kicks для индийского рынка.

Модель получила новый наддувный двигатель. Речь идет о 1,33-литровом турбированном четырехцилиндровом моторе совместной разработки Renault и Daimler. На индийском Kicks агрегат выдает 156 л. с. и 254 Н•м крутящего момента.

Двигатель работает с шестиступенчатой механической коробкой передач либо с вариатором, который стал впервые доступен для кроссовера в Индии.

Базовый мотор остался прежним: атмосферник рабочим объемом 1,5 л, выдающий 106 сил и 142 ньютон-метра. Трансмиссия - пятиступенчатая "механика".

При этом единственный дизельный двигатель - 1,5-литровый 110-сильный агрегат - исчез из линейки.