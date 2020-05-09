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Бюджетный Nissan Kicks обзавелся турбомотором от Renault Arkana

Бюджетный Nissan Kicks обзавелся турбомотором от Renault Arkana
19:57 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Модель получила новый наддувный двигатель.

Компания Nissan представила обновленный компактный кроссовер Kicks для индийского рынка.

Модель получила новый наддувный двигатель. Речь идет о 1,33-литровом турбированном четырехцилиндровом моторе совместной разработки Renault и Daimler. На индийском Kicks агрегат выдает 156 л. с. и 254 Н•м крутящего момента.

Двигатель работает с шестиступенчатой механической коробкой передач либо с вариатором, который стал впервые доступен для кроссовера в Индии.

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Базовый мотор остался прежним: атмосферник рабочим объемом 1,5 л, выдающий 106 сил и 142 ньютон-метра. Трансмиссия - пятиступенчатая "механика".

При этом единственный дизельный двигатель - 1,5-литровый 110-сильный агрегат - исчез из линейки.

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Все по теме:

Renault, Nissan, Авто, Кроссовер, Nissan Kicks, Турбомотор, Renault Arkana.
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