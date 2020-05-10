McLaren представила, как будет выглядеть чемпионат Formula 1 в 2050 году (Фото)

McLaren Applied Technologies - технологическая компания, входящая в состав McLaren Group - представила свое видение болидов Formula-1 через 30 лет.

Гоночный автомобиль будущего по-прежнему будет иметь четыре открытых колеса, задний привод и - что самое главное - человека в кабине.

Но на этом сходство заканчивается.

Концепт MCLExtreme представляет собой электромобиль с приводом на задние колеса и скоростью до 500 км/ч. Он имеет активные аэродинамические элементы, способные изменять форму - подобно жабрам белой акулы, движущейся в толще воды.

Пилот в закрытой кабине будет подключен к искусственному интеллекту через симбиотическое соединение в шлеме и датчики в гоночном костюме.

ИИ выступает в роли виртуального штурмана и одновременно следит за состоянием пилота. Его эмоции во время гонки теперь будут видны болельщикам.

Если водитель разочарован или злится, кузов автомобиля подсвечивается красными огнями, синий же цвет обозначает собранность и спокойствие, желтый - радость.