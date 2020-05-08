Скачать
Пятница, 08.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шварценеггер сел на шпагат с сигарой во рту (Видео)
Шварценеггер сел на шпагат с сигарой во рту (Видео)
Олимпийского чемпиона Пхенчхана осудили за домогательства
Олимпийского чемпиона Пхенчхана осудили за домогательства
Экс-игрок Металлиста заразился коронавирусом
Экс-игрок Металлиста заразился коронавирусом
Australian Open-2021 под угрозой отмены
Australian Open-2021 под угрозой отмены

Гран-при Италии в 2020 готова принять Монца

Гран-при Италии в 2020 готова принять Монца
14:14 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Монца готова принять два Гран-при Италии в 2020.

На автодроме в Монце планируют не только принять этап Формулы-1 в срок, но и провести сразу две гонки. Обе гонки, как предполагается, пройдут при пустых трибунах.

Ранее желание провести сразу две гонки Формулы-1 выразили промоутеры автодромов в Австрии, Великобритании и Венгрии. Таким образом, если сразу четыре Гран-при готовы провести по две гонки, то минимальные обязательства Liberty Media перед ФИА будут выполнены — для присвоения сезону статуса чемпионата мира и определения обладателя титула сезон должен включать в себя по меньшей мере восемь гонок. Однако, как сообщалось ранее, для выполнения обязательств перед обладателями прав на телетрансляции FOM необходимо провести по меньшей мере 15 гонок в сезоне.

В России готовы предоставить Усику и Ломаченко гражданство

Первым этапом чемпионата должен стать этап в Австрии. Гонка состоится 5 июля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Формула-1, Автоспорт, Монца, Ф1.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Отворачиваюсь, выбрасываю телефон": Шевченко о своем страшном видео
02 В России готовы предоставить Усику и Ломаченко гражданство
03 Шварценеггер сел на шпагат с сигарой во рту (Видео)
04 Фран Соль назвал лучшего футболиста Динамо в истории
05 Бывший "забивала" Ворсклы готов перейти в Динамо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь