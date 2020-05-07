В России готовы предоставить Усику и Ломаченко гражданство

Новости спорта:Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев прокомментировал попадание украинских боксеров в базу Миротворца.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что готов предоставить Василию Ломаченко и Александру Усику российское гражданство:

"Усик и Ломаченко – достойные люди, достойные спортсмены, которые отстаивают свою позицию. Это не позиция Украины, что их не любят. Их обоих там любят и обожают. Не только в Украине, но и в России и Беларуси, весь православный мир их любит и поддерживает. Так же и я поддерживаю.

Есть в Украине десятки ублюдков, которые за доллары бегают и выполняют поручения. Вот они могут быть недовольны. Но на 40 миллионов в Украине, это максимум несколько тысяч человек.

В базу "Миротворец" включают не предателей Украины, а наоборот - предатели включают людей в эту вымышленную базу. Мы готовы предоставить Усику и Ломаченко российское гражданство, если эти десятки ублюдков в Украине будут сеять негатив вокруг этих великолепных спортсменов.

Мы такими спортсменами гордимся. И готовы предоставить им гражданство, если это нужно. Лишь бы они боксировали и радовали болельщиков в Украине, в России и по всему миру".

Ранее Усик и Ломаченко попали в базу данных "Миротворца" за съемки в российском фильме о церкви.