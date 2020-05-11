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В сети появились изображения необычного Ferrari F42 Design Study

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В сети появились изображения необычного Ferrari F42 Design Study
10:49 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Безумный аэро-дизайн особенно заметен сзади с задним крылом в стиле F40 и массивным диффузором.

Рендер был разработал Павел Брешке Чижевский из Польши.

Эта иллюстрация Ferrari заняла у независимого дизайнера не менее семи месяцев, и вместо того, чтобы выступать в качестве потенциальной замены для любого конкретного текущего Ferrari в производстве, предлагается посмотреть, как могла бы выглядеть совершенно новая модель, если бы дизайнерам Ferrari дали добро, чтобы создать что-то действительно дикое.

"Первой мыслью о Ferrari F42 было создание новой версии F40, но каждая идея, которую я протестировал, выглядела недостаточно хорошо", - говорит Павел. "Вот почему я передумал и пошел в другом направлении, создавая собственную версию образа Ferrari, вдохновленную несколькими моделями этой марки. Но я также заботился о заднем спойлере, как стиль F40 ", - добавил он. 

Передняя часть состоит из тонких светодиодных фар, которые почти соединяются в центре бампера. Есть также большие патрубки выхлопной систеы из карбонового волокна и расширенный сплиттер из углеродного волокна,. Аэродинамика явно сыграла ключевую роль в дизайне F42 с большим воздухозаборником в капоте, предназначенным для улучшения воздушного потока.

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Модели Ferrari, представленные в настоящее время на рынке, отличаются довольно сдержанным дизайном, особенно по сравнению с Lamborghini Aventador SVJ и новым хардкорным вариантом Huracan. Тем не менее, F42 такой же смелый, как и Lamborghinis, благодаря большим боковым воздухозаборникам и карбоновым "юбкам".

Итальянская марка не является поклонницей больших задних крыльев на своих современных дорожных автомобилях, но в этом случае она работает блестяще.

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Автомобили, Авто, Новинки авто, Ferrari F42 Design Study.
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