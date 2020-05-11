Автомобиль Subaru Crosstrek получит новый двигатель

Одна из самых популярных моделей японского автопроизводителя, вероятно, обзаведется более мощным мотором.

Новым вариантом для Subaru Crosstrek 2021модельного года станет 2,5-литровый двигатель, в настоящее время встречающийся в Subaru Outback, Legacy и Forester.

Сообщается, что общая мощность увеличится до 182 лошадиных сил и 240 Нм крутящего момента, что на 30 л.с. и 42 Нм больше по сравнению со стандартным 2.0-литровым агрегатом, который использует Crosstrek в настоящее время.

Гибридная версия Crosstrek имеет мощность 148 л.с. и 182 Нм, которая, опять же, сравнительно невысока, но предлагает дополнительное преимущество превосходной экономии топлива.

Согласно новому рейтингу, опубликованному EPA, мы можем официально подтвердить не только Crosstrek 2.5 2021 года, но и его весьма впечатляющие показатели экономии топлива.

Мало того, что с трансмиссией CVT оценки почти одинаковы с 2.0, но модель 2.5 будет быстрее и доставит больше удовольствия от вождения. Кроме того, для 2.5, CVT, кажется, станет единственным выбором.

До сих пор неизвестны конкретные детали будущего Crosstrek 2.5, таких как цены, но новый вариант двигателя будет предлагаться только в более дорогой ограниченной и новой спортивной комплектациях.

Между тем 2.0 будет доступен для базовой и премиальной комплектаций.

Хотя обновленный Subaru Crosstrek 2.5 будет иметь более высокую цену, тот факт, что он более мощный и почти столь же экономичный, как и базовая модель, все же является двойной победой.