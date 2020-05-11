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Автомобиль Subaru Crosstrek получит новый двигатель

Автомобиль Subaru Crosstrek получит новый двигатель
13:17 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Одна из самых популярных моделей японского автопроизводителя, вероятно, обзаведется более мощным мотором.

Новым вариантом для Subaru Crosstrek 2021модельного года станет 2,5-литровый двигатель, в настоящее время встречающийся в Subaru Outback, Legacy и Forester.

Сообщается, что общая мощность увеличится до 182 лошадиных сил и 240 Нм крутящего момента, что на 30 л.с. и 42 Нм больше по сравнению со стандартным 2.0-литровым агрегатом, который использует Crosstrek в настоящее время.

Гибридная версия Crosstrek имеет мощность 148 л.с. и 182 Нм, которая, опять же, сравнительно невысока, но предлагает дополнительное преимущество превосходной экономии топлива. 

Согласно новому рейтингу, опубликованному EPA, мы можем официально подтвердить не только Crosstrek 2.5 2021 года, но и его весьма впечатляющие показатели экономии топлива.

Мало того, что с трансмиссией CVT оценки почти одинаковы с 2.0, но модель 2.5 будет быстрее и доставит больше удовольствия от вождения. Кроме того, для 2.5, CVT, кажется, станет единственным выбором.

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До сих пор неизвестны конкретные детали будущего Crosstrek 2.5, таких как цены, но новый вариант двигателя будет предлагаться только в более дорогой ограниченной и новой спортивной комплектациях.

Между тем 2.0 будет доступен для базовой и премиальной комплектаций.

Хотя обновленный Subaru Crosstrek 2.5 будет иметь более высокую цену, тот факт, что он более мощный и почти столь же экономичный, как и базовая модель, все же является двойной победой.

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Автомобили, Авто, Subaru Crosstrek.
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