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Новинку BMW X8 активно готовят к выпуску (Фото)

Новинку BMW X8 активно готовят к выпуску (Фото)
16:00 Сегодня Телеграф avtodream.org

В компании показали, как будет выглядеть новинка BMW X8.

Первые сообщения о запуске BMW X8 начали появляться с 2017 года — с момента, когда Соединенные Штаты объявили о своем выходе из Парижского климатического соглашения.

Этот год станет самой ранней датой упоминания новинки, но BMW еще предстоит официально подтвердить появление версии X7 с закругленной задней частью.

Но опять же, поклонники баварской марки надеются и твердо верят в то, что X8 появится на рынке, а вместе с ним и его высокопроизводительная версия M. Дизайнер Тобиас Баттнер в Facebook опубликовал рендерные изображения обоих топовых внедорожников BMW.

Конечно, как и предполагалось, X8, вероятно, будет иметь массивную решетку BMW, которая широко «рекламируется» на будущих баварских моделях. Для версии M художник использовал затемненное моделирование и агрессивно-отточенные бамперы и боковые юбки.

В сети появились изображения необычного Ferrari F42 Design Study

По предварительной информации, 750 лошадиных сил будут производиться предполагаемой гибридной силовой установкой X8 M. Также считается, что X8 M будет иметь полный привод, который может переключаться на задний привод, как BMW M5.

К сожалению, BMW еще не подтвердила X8, тем более его M-версию, тем не менее, торговое название X8 M уже зарегистрировано, поэтому это свидетельствует о том, что это будет работа над данной моделью будет продолжаться.

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Автомобиль, BMW, Авто, Машина, BMW X8 M.
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