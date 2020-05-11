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В Ferrari тестируют гибридную новинку (Видео)

В Ferrari тестируют гибридную новинку (Видео)
21:00 Сегодня Телеграф avtodream.org

Итальянский автопроизводитель Ferrari работает над новой моделью.

Итальянский производитель работает над новой моделью с двигателем V6.

Пока неизвестно, будет ли электрифицированный спорткар с мотором начального уровня одной из двух моделей, запланированных на 2020 год.

И без того богатый модельный ряд Ferrari в этом году продолжит расти, заполучив два новых автомобиля. "Скачущая Лошадь" ясно дала понять, что она полностью охватит электрификацию, и это подтверждают тесты гибридных прототипов.

Последний раз такой автомобиль попался в объективы шпионских фотокамер в конце прошлого месяца в Маранелло.

В Instagram появилось коротких видеороликов, снятых на гоночной трассе Ferrari Fiorano пользователем simonemasetti_photography, показывающих прототип, который, похоже, имеет примерно такой же камуфляж, что и вышеупомянутая машина. Видео было снято издалека, и, хотя мы не можем хорошо рассмотреть автомобиль, похоже, это тестовый мул, "одетый" в кузов 488.

Хотя трудно сказать, действительно ли автомобиль был гибридным, но нельзя не заметить, что звук, похоже, исходит от V6. Новое семейство двигателей V6 было анонсировано почти два года назад, поэтому мы знаем, что оно определенно появится.

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В любом случае, было бы целесообразно электрифицировать самую "маленькую" силовую установку в линейке, чтобы получить больший комбинированный выход, достойный значка Ferrari.

Кроме того, компания не застрахована от все более строгих норм выбросов, и ее двигатели должны развиваться, чтобы соответствовать этим правилам, поэтому электрифицированный шестицилиндровый двигатель — мудрый ход.

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Ferrari, Автомобиль, Авто, В6.
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