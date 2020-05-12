В Сети показали изображения купе Genesis GT70

В основу изображений легли Jaguar F-Type и Aston Martin Vantage.

Корейская премиальная марка стремится расширить свой модельный ряд, чтобы нарастить продажи, и после некоторых задержек с линейкой внедорожников мы хотели бы вернуться к вопросу о выходе купе Genesos GT70, дебют которого запланирован на 2021 год.

Еще в 2016 году компания Genesis опубликовала дорожную карту, на которой мы увидели 5 новых моделей: Genesis G70 и G80 мы увидели еще в 2017 году, кроссовер GV80 дебютировал несколько недель назад.

Теперь нам остается дождаться второго кроссовера марки — Genesis GV70. Но остается еще одна новая модель, которой, как предполагают журналисты speedme.ru, станет новое "Luxury Sport Coupe" Genesis GT70.

Независимые дизайнеры решили представить, как может выглядеть будущая новинка.

При этом автомобиль получил все новые фирменные черты, которые мы видели на обновленных G90 и G80 — оптику и большую решетку радиатора.

В подкапотном пространстве спортивного купе мог бы расположиться 3,5-литровый T-GDi SmartStream, отдача которого составляет 375 л.с. Не исключено, что корейский автопроизводитель может выпустить и полностью электрическую версию модели.