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В Сети показали изображения купе Genesis GT70

В Сети показали изображения купе Genesis GT70
13:53 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

В основу изображений легли Jaguar F-Type и Aston Martin Vantage.

Корейская премиальная марка стремится расширить свой модельный ряд, чтобы нарастить продажи, и после некоторых задержек с линейкой внедорожников мы хотели бы вернуться к вопросу о выходе купе Genesos GT70, дебют которого запланирован на 2021 год.

Еще в 2016 году компания Genesis опубликовала дорожную карту, на которой мы увидели 5 новых моделей: Genesis G70 и G80 мы увидели еще в 2017 году, кроссовер GV80 дебютировал несколько недель назад.

Теперь нам остается дождаться второго кроссовера марки — Genesis GV70. Но остается еще одна новая модель, которой, как предполагают журналисты speedme.ru, станет новое "Luxury Sport Coupe" Genesis GT70.

Независимые дизайнеры решили представить, как может выглядеть будущая новинка. 

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При этом автомобиль получил все новые фирменные черты, которые мы видели на обновленных G90 и G80 — оптику и большую решетку радиатора.

В подкапотном пространстве спортивного купе мог бы расположиться 3,5-литровый T-GDi SmartStream, отдача которого составляет 375 л.с. Не исключено, что корейский автопроизводитель может выпустить и полностью электрическую версию модели.

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Автомобили, Авто, Новинки авто, Genesis GT70.
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