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Volvo готовит полностью электрический XC100

Volvo готовит полностью электрический XC100
18:23 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Кроссовер Volvo XC100 станет самым дорогим в линейке, получит четырёхместный салон и два электромотора.

Новый флагманский кроссовер Volvo XC100, о котором стало известно еще в марте нынешнего года, будет полноценным электрокаром и получит характерную приставку Recharge в названии.

Дебют новинки, как уточнили в Motor Trend, запланирован на 2023 год, ровно через два года после премьеры модели XC90 нового поколения.

Оба кроссовера будут построены на модернизированной модульной платформе SPA 2, при этом уточняется, что модель XC90 должна получить как гибридные, так и полностью электрическую версию, тогда как флагманский XC100 окажется исключительно электрическим.

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Предполагается, что дизайн XC100 позаимствует некоторые черты и даже несвойственный для бренда купеобразный силуэт у родственного фастбека Polestar 2, став, таким образом, его увеличенным и более современным вариантом.

Салон новинки должен стать четырехместным - с двумя раздельными креслами сзади. У них, само собой, будут и подогрев с вентиляцией, и массаж, и даже отдельный блок управления, с которого можно управлять климатической установкой, мультимедией и другими важными для пассажира функциями.

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В таком случае вполне естественно, что Volvo XC100 станет самой дорогой моделью шведской компании и будет предлагаться минимум за 85 000 долларов за базовую комплектацию.

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Авто, Volvo, Кроссовер, Электрокар, Volvo XC100.
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