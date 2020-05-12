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Lexus готовит новый бюджетный кроссовер: подробности

Lexus готовит новый бюджетный кроссовер: подробности
21:54 Сегодня Телеграф avtodream.org

Новый бюджетный кроссовер Lexus BX появится на рынке не раньше 2023 года.

Модельный ряд бренда Лексус разживется новеньким представителем. Для него уже уготовано имя BX и по оснащению модель будет сопоставима с Toyota Yaris Cross.

Правда по габаритам новинка будет немного больше, да и кузов будет полностью оригинальный. В основу ляжет новенькая платформа GA-B, гарантирующая компактные габариты серийного исполнения паркетника. К тому же Lexus BX помимо скромных габаритов заполучит привлекательный прайс, став самым дешевым решением марки.

Новинка скорее всего получит гибридную установку на базе движка 1,5 литра. В пару к ней приставят вариаторную трансмиссию. Во флагманской версии японец удостоится полноприводной системы E-Four. Она предусматривает наличие на задней оси отдельного мотор-генератора. По сути перед нами та же тойотовская система умного полного привода.

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Источник информации о Lexus BX не оглашен, но слухи о расширении модельного ряда появились в сети не первый раз. Японский бренд намерен вооружиться по всем фронтам, заполонив ниши по примеру ВАГа. Именно с большой немецкой тройкой японцы намереваются открыто конкурировать.

В свою очередь Volkswagen более не собирается развивать сегмент SUV. Концерн официально заявил об остановке наполнения модельного ряда. Все места уже расписаны заранее. В ближайшее время стоит ждать новинки от Skoda.

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Lexus, Авто, Кроссовер, Lexus BX.
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