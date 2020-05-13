Toyota анонсировала дебют двух новых гибридов

Производитель сделал этот анонс, но не раскрыл никаких подробностей.

Таинственные модели дебютируют одновременно с юбилейным "Приусом".

В следующий понедельник, 18 мая, североамериканское подразделение "Тойоты" проведет специальное онлайн-мероприятие, посвященное новым продуктам. Среди прочего, во время стрима покажут два "совершенно новых" гибрида.

Тем не менее, у нас имеются кое-какие догадки. Так, одним из дебютантов может оказаться минивэн Sienna: ранее от дилеров поступала информация, что в новом модельном году его будут предлагать только с гибридной силовой установкой. Продажи на американском рынке должны стартовать этой осенью.

Также давно ходят слухи, что Toyota может возродить имя Venza для нового кроссовера, производство которого наладят в штате Алабама. Предполагается, что модель встанет на конвейер в сентябре 2021 года и также будет доступна исключительно в виде гибрида.

Кроме того, большой пикап Toyota Tundra в следующем поколении должен получить гибридную модификацию на основе 3,5-литрового V6. Правда, премьера вроде бы намечена на декабрь 2021 года, так что нам вряд ли покажут эту машину через неделю даже в статусе прототипа.

Помимо двух таинственных новинок, на том же мероприятии представят спецверсию Prius, выпущенную в честь 20-летия присутствия модели на рынке США. Ее будут отличать множество черных акцентов в экстерьере и интерьере и более богатый пакет фирменных систем безопасности и умных помощников – Toyota Safety Sense 2.0. Тираж символически ограничат 2020 экземплярами.