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Компания Volvo выпустит новый кроссовер XC100

Компания Volvo выпустит новый кроссовер XC100
14:16 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Премьера Volvo XC100 Recharge состоится в 2023 году — через один или два года после премьеры модели XC90 третьего поколения.

Компания Volvo ведет разработку нового флагманского кроссовера, который получит название XC100 Recharge.

Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает издание Motor Trend.

Новинку построят на существенно модернизированной платформе SPA, которая предусматривает применение как гибридных, так и электрических силовых установок. 

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По предварительным данным, это будет большой кроссовер с купеобразным силуэтом, который будет конкурировать, например, с Mercedes-Benz GLE Coupe, BMW X6 и Audi Q8.

При этом Volvo XC100 Recharge будет доступен с исключительно "зеленой" силовой установкой с двумя электромоторами — на передней и задней оси.

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Автомобили, Авто, Новинки авто, Компания Volvo, Volvo XC100, XC100.
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