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Известна дата старта продаж премиального Hongqi H9

Известна дата старта продаж премиального Hongqi H9
15:50 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Производство автомобиля уже стартовало – выпуск налажен на заводе FAW в Китае.

Китайский автогигант FAW рассказал о выводе на рынок премиальной модели Hongqi H9.

Как сообщает авторитетное издание Autohome новинка поступит в продажу уже в июне нынешнего года.

Внешне модель во многом напоминает Rolls-Royce – объясняется это тем, что нынешний дизайнер бренда раньше работал в британской компании. Габариты Hongqi H9 составляют 5137х1904х1493 мм при колесной базе в 3 060 мм.

В передней части отметим массивную решетку радиатора, состоящую из вертикальных секций, а также узкие фары с двухъярусной конструкцией в стиле последних моделей Hongqi.

В задней части выделим полосу, объединяющую фонари в моноблок. Также разработчики установили специальные выдвижные ручки на всех дверях.

Интерьер автомобиля получился очень роскошным – новинка получила сразу два больших дисплея – виртуальную панель приборов и современный информационно-развлекательный комплекс.

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Рулевое колесо стало мультифункциональным – с него можно управлять бортовыми системами. Отделка салона получилась премиальной – выполнена она из натурального дерева и очень качественной кожи.

В моторную гамму новинки войдут два силовых агрегата. Младшим станет 2,0-литровый мотор с отдачей 252 л.с., а более мощный 3,0-литровый двигатель получит отдачу в 337 л.с. Сочетаться силовые агрегаты будут с 7-диапазонной роботизированной коробкой передач.

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Автомобили, Авто, Новинки авто, Hongqi H9.
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