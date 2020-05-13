Skoda продлила гарантию на автомобили

Компания Skoda приняла решение продлить на три месяца гарантию на свои автомобили на фоне пандемии коронавируса.

Представитель чешского автопрома компания Skoda объявила о продлении гарантии на свои автомобили.

Такое решение принято производителем вследствие продолжающейся пандемии коронавируса, из-за которой многие владельцы транспортных средств лишены возможности посетить дилерские центры.

Нововведение от Skoda предусматривает автоматическое продление расширенной или заводской гарантии еще на 3 месяца в случае, если ее завершение выпало на период с начала марта по конец мая этого года.

То есть, гарантийный срок у авто, владельцы которых из-за введённых в связи с пандемией коронавируса карантинных мер не смогли посетить сервисные центры в надлежащее время, действительны на протяжении последующих трех месяцев после истечения исходной даты.