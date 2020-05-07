Skoda раскрыла подробности нового электрокара Enyaq iV (Фото)

Кроссовер Enyaq iV будет фактически первой электрической моделью, изначально разработанной, как электрокар.

Чешская компания рассказала о своем новом кроссовере. Новый Skoda Enyaq iV построен на модульной платформе MEB. Новинка сочетает в себе передовые технологии бренда и современный дизайн.

Кроссовер получит на выбор пять вариантов силовых агрегатов и три версии аккумуляторной батареи.

Серийное производство эклектического кроссовера будет налажено на главном заводе Skoda в Млада-Болеславе в конце 2020 года, а продажи должны стартовать в начале 2021 года.

По словам гендиректора Skoda Auto Бернхарда Майера, новинка станет началом новой эры марки и станет первопроходцем в электронной мобильности. Skoda Enyaq iV прекрасно подойдёт для повседневного использования. Габаритные размеры модели составляют 4648/1877/1618 мм, а колесная база - 2 675 мм. Запас хода автомобиля достигает 500 километров.

Кроме того сообщается, что новинка имеет просторный салон и вместительный багажник (585 литров). По данным издания speedme.ru, кроссовер оснастят современным информационно-развлекательным комплексом с функциями Skoda Simply Clever и 13-дюймовым тачскрином.

Спецверсия Fonders Edition, которая первой поступит в продажу, будет отличаться специальными функциями и иным экстерьером. Всего будет выпущено 1 895 экземпляров модели, что указывает на дату основания компании - 125 лет назад.

Базовая версия Skoda Enyaq iV 50оснащается электромотором мощностью 148 л.с., питание которого обеспечивает литий-ионная батарея емкостью 55 кВт/ч, а запас хода составляет 340 км. Привод - задний. В модификации Enyaq iV 60 кроссовер имеет мощность 180 л.с. и дальность хода в 390 км.

Кроме того покупателям предложат исполнение Enyaq iV 80 производительностью в 200 л.с. и запасом ода 500 км. Также есть полноприводные версии 80X и vRS с отдачей в 265 и 305 л.с. Максимальная дальность данных моделей - 460 км.