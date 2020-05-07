Сегодня состоялась презентация роскошной версии купе-кроссовера WEY VV7 GT (Фото)

Новый купе-кроссовер получил новый аэродинамический обвес, большой набор опций и увеличенный комфорт.

Новый кроссовер рассматривается как главный конкурент для немецкого BMW X4. Габариты автомобиля составляют 4774х1931х1672 мм при колесной базе 2 950 мм. За счет большого расстояния между осями в салоне станет больше пространства.

От стандартной версии WEY VV7 автомобиль с индексом GT отличается наличием аэродинамического обвеса, куда входят задний диффузор, новые бампера и расширители колесных арок.

Также отметим обновленную выхлопную систему и литые 20-дюймовые диски с оригинальным дизайном. В качестве силовой установки используется 2,0-литровый мотор с мощностью 227 л.с., работающий в тандеме с 7-диапазонным "роботом". Полный привод полагается по умолчанию.

Куда более серьезные изменения произошли в салоне автомобиля. В отличие от стандартной модификации, этот автомобиль обладает спортивным рулем, более продвинутой мультимедийной системой с увеличенным экраном, а также новым блоком управления климатом.

Из технического оснащения отметим камеры кругового обзора, систему предотвращения столкновений и контроля полосы движения, а также круиз-контроль, адаптированный к езде по пробкам.

Стоимость автомобиля пока неизвестна.