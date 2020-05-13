Конкурент Hyundai Creta получил обновление (Фото)

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20:45 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

Китайский бренд Dongfeng официально представил публике обновленный кроссовер Dongfeng AX4.

Обновленный кроссовер Dongfeng AX4 получил целый ряд косметических доработок, а также более богатый перечень доступных опций.

Компания Dongfeng вывела на домашний рынок обновленный Dongfeng AX4.

В Китае обновленный AX4 доступен в четырех модификациях. Оснащается такой переднеприводный SUV литровым турбомотором, выдающим 129 "лошадей" и работающим в тандеме с 6МКПП или шестиступенчатым "роботом".

После рестайлинга кросс остался без габаритных "противотуманок", что сделало его передний бампер менее агрессивным. Также производитель поработал над оптикой и радиаторной решеткой.

По своим размерам Dongfeng AX4 похож на Hyundai Creta: в длину он достигает 4 195 мм при колесной базе 2 580 мм, а его ширина и высота составляют 1 780 и 1 622 мм.

Известна дата старта продаж премиального Hongqi H9

Новинку оснастили климат-контролем, системой стабилизации, мультимедиа с большим сенсорным дисплеем, датчиками давления в шинах и многим другим.

Количество подушек безопасности здесь может доходить до шести.

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Автомобиль, Авто, Hyundai Creta, Dongfeng AX4.
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