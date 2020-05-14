Mercedes-Benz презентовал миру "умный" руль

Новый руль Mercedes-Benz чувствует, когда вы к нему прикасаетесь.

Те умные системы помощи водителю, которые удерживают вас в полосе движения на автомагистрали, следят за тем, чтобы вы не приближались слишком к машине впереди, и помогают держать нужную скорость, как правило, работают очень неплохо.

Но они еще не готовы к полной самостоятельности. Вы не можете убирать руки с руля, чтобы позволить автомобилю действовать самостоятельно. Лучше даже не пробовать - часто это заканчивается не очень хорошо.

Большинство автомобилей, таких как старый Mercedes-Benz E-класс, время от времени просят вас слегка покачивать рулем, чтобы системы знали, что вы а) держитесь за руль и б) при этом все еще контролируете обстановку. Он требует это делать даже на абсолютно прямой и пустой дороге, поэтому часто это даже раздражает.

А вот новый E-класс, и его умный руль, который знает, когда вы держитесь за него руками, благодаря двухзонному сенсору в ободе. Теперь все, что вам нужно сделать, чтобы сообщить машине, что вы контролируете ситуацию - это крепко держать руки на руле, что, честно говоря, вы должны делать в любом случае.

Новый руль Mercedes-Benz, которое достанется новому E-классу в комплектациях Luxury, Sport и Supersport, а также в AMG-Line или полноценном E-классе AMG - также оснащен сенсорными емкостными кнопками, которые обещают значительное улучшение управления по сравнению со старыми раздражающими маленькими сенсорными панелями. Мы рады.