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Рассекречены данные по обновлению модели Genesis G70

Рассекречены данные по обновлению модели Genesis G70
14:21 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

В Hyundai рассказали, каким изменениям подверглась модель Genesis G70.

Ожидается, что фейслифтинг G70 будет выпущен в первой половине 2021 года с несколькими обновлениями, такими как дисплей шириной 10,25 дюйма, новая трансмиссия или до 19 цветов.

Передняя часть частичного изменения G70 имеет ту же схему с четырьмя лампами с теми же двумя линиями, что и новый G80, и недавно разработанной решеткой.

На задней стороне номерной знак приблизили к нижнему бамперу вместе с задним фонарем, который недавно мы увидели на испытательном автомобиле. Место, где был установлен существующий номерной знак, заменено новым шрифтом Genesis.

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Силовая установка заменяет существующие двигатели 2.0 и 3.3 Turbo на новые моторы Smartstream 2.5 и 3.5 Turbo. Агрегат выдает максимальную мощность 304 лошадиных силы и максимальный крутящий момент 43,0 кгм. 3.5 турбо имеет максимальную отдачу 380 лошадиных сил и максимальный крутящий момент 54,0 кгм.

Будет доступна восьмиступенчатая автоматическая коробка передач и полный привод.

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Автомобиль, Авто, Genesis G70, Обнаовление, Hyundai Genesis G70.
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