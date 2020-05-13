Toyota Corolla 2000 получил новый двигатель

Toyota презентовала универсал Corolla 2000 Limited с новым двигателем.

Компания Toyota представила на японском рынке модели Corolla и Corolla Touring в новых комплектациях GX PLUS и HYBRID GX PLUS.

В дополнение к этому компания анонсировала спецверсию 2000 Limited.

Версии GX PLUS и HYBRID GX PLUS основаны на модификации GX. Новинки дополнительно получили систему слежения за дистанцией и стекла с защитой от УФ-излучения, а вставки на приборной панели и руле выкрашены в серебристый цвет.

Это первая модификация новой Короллы в Японии, которая получила 2,0-литровый бензиновым мотором M20A-FKS серии Dynamic Force. Мощность агрегата составляет 170 л.с., крутящий момент — 202 Нм. Двигатель сочетается с вариатором, способным имитировать 10 виртуальных передач в ручном режиме.

Таким же мотором комплектуются многие другие модели Toyota, в том числе Camry, RAV4, Harrier и Lexus UX200. У 2,0-литровой Corolla заявлен средний расход топлива 6 литров на 100 километров пути по циклу WLTC.

На Corolla 2000 Limited устанавливаются 17-дюймовые диски. Автомобиль будет выпускаться исключительно в кузове универсал, а тираж модели составит 500 экземпляров.

На крыше предусмотрены окрашенные в серый цвет рейлинги. Доступны четыре цвета кузова, в том числе уникальные для модели Red Mica Metallic и Blue Metallic.