Скачать
Среда, 13.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Ляшко: работу общественного транспорта и междугородних перевозок планируют восстановить в начале июня
Ляшко: работу общественного транспорта и междугородних перевозок планируют восстановить в начале июня
ВОЗ: Коронавирус, возможно, никогда не исчезнет
ВОЗ: Коронавирус, возможно, никогда не исчезнет
UFC Fight Night 171: где и когда смотреть бои в Украине
UFC Fight Night 171: где и когда смотреть бои в Украине
COVID-19: звезда сериала "Голубая кровь" вышел из комы
COVID-19: звезда сериала "Голубая кровь" вышел из комы

Toyota Corolla 2000 получил новый двигатель

Toyota Corolla 2000 получил новый двигатель
22:31 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

Toyota презентовала универсал Corolla 2000 Limited с новым двигателем.

Компания Toyota представила на японском рынке модели Corolla и Corolla Touring в новых комплектациях GX PLUS и HYBRID GX PLUS.

В дополнение к этому компания анонсировала спецверсию 2000 Limited.

Версии GX PLUS и HYBRID GX PLUS основаны на модификации GX. Новинки дополнительно получили систему слежения за дистанцией и стекла с защитой от УФ-излучения, а вставки на приборной панели и руле выкрашены в серебристый цвет.

Toyota анонсировала дебют двух новых гибридов

Это первая модификация новой Короллы в Японии, которая получила 2,0-литровый бензиновым мотором M20A-FKS серии Dynamic Force. Мощность агрегата составляет 170 л.с., крутящий момент — 202 Нм. Двигатель сочетается с вариатором, способным имитировать 10 виртуальных передач в ручном режиме.

Таким же мотором комплектуются многие другие модели Toyota, в том числе Camry, RAV4, Harrier и Lexus UX200. У 2,0-литровой Corolla заявлен средний расход топлива 6 литров на 100 километров пути по циклу WLTC.

На Corolla 2000 Limited устанавливаются 17-дюймовые диски. Автомобиль будет выпускаться исключительно в кузове универсал, а тираж модели составит 500 экземпляров.

Конкурент Hyundai Creta получил обновление (Фото)

На крыше предусмотрены окрашенные в серый цвет рейлинги. Доступны четыре цвета кузова, в том числе уникальные для модели Red Mica Metallic и Blue Metallic.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобиль, Toyota, Авто, Toyota Corolla, Toyota Corolla 2000, Toyota Corolla Touring.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В пяти областях Украины не выявлено ни одного нового случая COVID-19: карта
02 Неприятный запах изо рта: о каких болезнях можно говорить
03 Как нужно есть яблоки, чтобы они приносили максимум пользы
04 Морозный циклон с Европы: в Украине существенно похолодает
05 В Украине за сутки подтвердили еще 402 случая заражения COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украину спецрейсом МАУ из Таиланда возвращаются 269 украинцев
В Украину спецрейсом МАУ из Таиланда возвращаются 269 украинцев
В Раде поддержали &quot;законопроект о банкротстве&quot;
В Раде поддержали "законопроект о банкротстве"
Карта коронавируса в Украине и мире 13 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
Какая маска для тебя? Тест, раскрывающий &quot;истинные лица&quot;
Какая маска для тебя? Тест, раскрывающий "истинные лица"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь