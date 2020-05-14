Smart анонсировала дату выпуска нового внедорожника (Фото)

Новый внедорожник Smart может появиться уже в 2022 году.

Вместе со своими новыми китайскими партнерами Geely, материнской компанией Volvo, которая приобрела 50% бренда Smart ранее в этом году, Daimler, похоже, занялся разработкой нового автомобиля, который присоединится к новым ForTwo и ForFour.

Подробной информации о новой модели Smart пока нет, поэтому нам придется подождать и посмотреть, будет ли это "заряженная" версия нового ForFour или новинка получит другой дизайн.

Зарубежные эксперты склоняются больше ко второму варианту, однако совершенно точно уверены, что модель разделит платформы с новыми ForTwo и ForFour. Предполагается, что автомобиль будет собран в Китае, откуда он будет экспортироваться на мировые рынки.

Говоря о бренде Smart с британским изданием, руководитель отдела исследований и разработок Mercedes Маркус Шафер сказал: "Работая с Geely, мы имеем доступ к более крупным масштабам, ноу-хау Geely и тесному сотрудничеству с Volvo".

Он также объяснил, что "у нас есть гены бренда, с инженерной и дизайнерской мощью у нас хорошее начало. Что касается продукта, я бы сказал "следите за обновлениями".

Не исключено, что будущей новинкой Smart станет электрический внедорожник. Однако нам остается только следить за новостями марки.