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BMW M5 обзаведется новой модификацией

BMW M5 обзаведется новой модификацией
22:48 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Официальная презентация BMW M5 CS запланирована на лето нынешнего года.

Спорт-седан BMW M5 в скором времени обзаведётся новой модификацией, мощность которой будет больше, чем у версии Competition. Её "мулы" уже проходят испытания на дорогах общего пользования.

Внешне BMW M5 CS — такое обозначение получила новинка — отличается от стандартного спорт-седана "ноздрями" решётки радиатора с вертикальными планками, новой оптикой спереди и сзади, изменёнными бамперами и спойлером иной формы.

Кроме того, BMW M5 CS имеет некоторые кузовные детали из карбона, облегчённые кованые колеса и выхлопную систему с управляемыми электроникой заслонками. Под капотом автомобиля установлен модернизированный бензиновый V8 объёмом в 4,4 л.

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В версии Competition этот двигатель, оснащённый двойным турбонаддувом, развивает мощность в 625 л. с. и крутящий момент в 750 Нм. Баварская фирма обещает, что у новинки эти показатели будут существенно выше.

Официальная презентация BMW M5 CS запланирована на лето нынешнего года. Спорт-седан представят вместе с другими моделями обновлённого семейства M5.

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BMW, Авто, BMW M5, BMW M5 CS.
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