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В рамках экономии: Renault откажется от минивэна Espace

В рамках экономии: Renault откажется от минивэна Espace
16:40 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Компания Renault в рамках программы оптимизации трат прекратит выпуск Espace.

Сегмент минивэнов в Европе продолжает стремительно терять свою популярность. Связано это с тем, что европейцы предпочитают более практичные универсалы или более габаритные автомобили сегмента LCV.

В пятницу, 15 мая, стало известно, что с продажи снимут минивэн Renault Escape.

Произойдет это в рамках оптимизации модельного ряда для сокращения расходов. Напомним, что последний раз автомобиль обновлялся осенью 2019 года, что означает окончание жизненного цикла через 3-4 года.

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Поэтому логичными были бы новости о разработке нового поколения минивэна, однако вместо них пришли прямо противоположные известия. Сегодня многие европейски марки трудятся над созданием электрических машин, что требует больших затрат на исследования, разработку и испытания, поэтому процесс оптимизации модельного ряда является неотъемлемой частью.

Renault Escape в последнее время показывал самые плохие результаты продаж в модельном ряду марки.

Так, за 2019 год в Европе было реализовано всего 9 744 таких машин, что на 18% меньше, чем годом ранее. При этом класс MPV в целом переживает очень плохие времена в Европе - лидер сегмента Seat Alhambra за год разошелся тиражом в 23 840 шт.

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Поэтому не исключено, что в скором времени многие бренды начнут снимать свои минивэны с продаж.

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Renault, Авто, Минивэн, Renault Espace.
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