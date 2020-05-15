Hyundai начала сотрудничать Samsung: чего ожидать

Компании планируют разработать электромобиль с запасом хода 800 км.

Две южнокорейских компании Hyundai и Samsung объединят свои усилия в сфере производства электромобилей с большим запасом хода.

Договоренность об этом была достигнута на встрече представителей двух "гигантов", которая состоялась на аккумуляторном заводе Samsung SDI в Чхонане, находящегося к югу от Сеула.

На этой встрече стороны обсудили новое поколение аккумуляторных технологий и поделились своими достижениями в области исследований и разработок АКБ.

В марте нынешнего года Samsung SDI разработала высокопроизводительную твердотельную батарею, с помощью которой запас хода электромобилей достигнет 800 км, а количество циклов зарядки превысит 1000.

К слову, на данный момент Hyundai не сотрудничает с Samsung. Поставщиками АКБ для электромобилей и гибридов Hyundai являются два других корейских производителя: LG Chem и SK Innovation. Пока стороны не раскрыли возможного срока выхода электромобилей с большим запасом хода.

На сегодняшний день в США и Европе продается электрический кроссовер Hyundai Kona, запас хода которого составляет 415 км (данные по циклу EPA).