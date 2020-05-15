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Автомобиль актера Пола Уокера уйдет с молотка (Фото)

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Автомобиль актера Пола Уокера уйдет с молотка (Фото)
19:30 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

На площадке онлайн-аукционов eBay появился уникальный автомобиль - баварский спорткар, некогда принадлежавший актеру и звезде "Форсажа".

Выставленный на продажу BMW M3 E30 является одним из первых экземпляров "заряженного" баварского купе, сошедший с конвейера в 1991 году.

Автомобиль проехал всего 21 320 км выставлен за и в настоящее время принадлежит неназванному коллекционеру, который хочет выручить за него 149 980 долларов.

Автомобиль был приобретен сразу после смерти звезды в трагическом ДТП в 2013 году. Стоит отметить, что в январе новых хозяев нашли еще два экземпляра M3 актера - белая модель 1991 года, проданная за 220 тыс. долларов и более раннее купе 1988 года за 165 тыс. долларов.

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Состояние автомобиля оценивается как отличное. Под капотом располагается атмосферный 2,3-литровый мотор, отдача которого составляет 195 л.с. В паре с двигателем трудится 5-ступенчатая механическая трансмиссия.

Колесные диски диаметром 16 дюймов позаимствованы у более мощной 238-сильной BMW M3 Sport Evolution.

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Аукцион, Пол Уокер, BMW M3.
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