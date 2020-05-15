GM подготовил для Китая универсальный лифтбек Baojun RC-5 (Фото)

Представлен лифтбек Baojun RC-5 размером с бюджетным конкурентом универсала Skoda Octavia.

Baojun RC-5, считающийся прямым соперником универсала Skoda Octavia, базируется на передовой модульной R-платформе.

Эта модель представлена и в кузове лифтбек - презентация новинки прошла в апреле.

В длину китайский универсал достигает 4 685 мм при колесной базе 2 700 мм. Привод - передний, а в качестве мотора выступает единственная полуторалитровая "турбочетверка" с отдачей 147 л.с.

Сочетается такой движок с 6МКПП или вариатором. В смешанном цикле Baojun RC-5 тратит порядка 6,2 литра на каждую "сотню" пробега.

В салоне "бюджетника" мы видим 2-спицевый руль с планкой, довольно стильную переднюю панель, а также цифровую "приборку", визуально объединенную с большим тачскрином мультимедиа (в топовой версии). Такое дизайнерское решение производитель "подсмотрел" у нового Mercedes-Benz GLE.

Уже в базовом исполнении Baojun RC-5 получает пару подушек безопасности, ABS и ESC, а также датчики парковки. Топовый универсал оснащается климат-контролем, камерами кругового видеообзора, кожаным салоном, стеклянной крышей с люком и пр.

В Китае лифтбек и универсал Baojun RC-5 появятся уже этим летом.