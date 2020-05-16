Супербайк MV Agusta Superveloce 800 получил новые цвета

Золотые колеса и детали шасси вдохновлены итальянскими гоночными машинами прошлого.

Дизайнеры MV Agusta услышали голос поклонников бренда и решили предложить для супербайка Superveloce 800 две оригинальные цветовые комбинации - с золотой отделкой обода колес.

Это, по словам, Эдриана Мортона, директора по дизайну в исследовательском центре CRC в MV Agusta, "приводит модель в соответствие с ценностями бренда".

Первый вариант предполагает классические корпоративные цвета - Ago Red и Ago Silver, которые адресуют к первым гоночным мотоциклам, разработанным MV Agusta и доминировавшим на гоночных треках в течение многих лет.

Второй вариант цвета - Metallic Carbon Black и Dark Metallic Matt Grey также с золотыми деталями на обоих колесах и шасси. Этим сочетанием дизайнеры компании хотели придать мотоциклу ощущение духа "Формулы-1" и продемонстрировать сдержанную альтернативу фирменным цветам, принятым в палитре красок MV Agusta.

Superveloce 800 – это 3 цилиндра в ряд, 798 куб. см и 148 л.с. при 13 000 об/мин. Двигатель взят напрямую от модели F3 800. Имеет 4 режима работы – Sport, Race, Rain и Custom. Три режима предустановленны, четвертый можно настроить. Сухой вес супербайка – 173 кг. Максимальная скорость – 240 км/ч. Тормозная система оснащена радиальными 4-поршневыми суппортами и дисками большого диаметра.

Стартовая цена – 19 900 евро. Действует фирменная 3-летняя гарантия.