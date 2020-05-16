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Кроссовер Nissan Kicks получил гибридную силовую установку

Кроссовер Nissan Kicks получил гибридную силовую установку
14:05 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

В субботу, 16 мая, стало известно, что модель обзаведется гибридным мотором e-Power.

Японская компания Nissan активно оснащает свой кроссовер Kicks новыми силовыми установками.

Жители Японии знакомы с таким двигателем по одной из модификаций Nissan Note и минивэна Serena. Такая силовая установка является последовательным гибридом – стартует автомобиль за счет электромотора с отдачей в 129 л.с.

При этом в движение приводится передние колеса. Система дополнена 1,2-литровым "атмосферником" на 79 л.с. – при этом его функцией является подзарядка литий-ионного аккумулятора, а вот с колесами и педалью газа он не связан. Управление атмосферным мотором осуществляется с помощью блока электроники.

Система довольно сложная и не такая распространенная, однако инженеры Nissan уверяют в ее надежности. Главным недостатком является небольшой запас хода, однако есть два режима – Normal S и Eco, с помощью которых его можно увеличить. При этом правда страдает динамика.

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Также отметим изменения, которые произошли в экстерьере. Радиаторная решетка увеличилась в размерах, а оптика получила светодиодную начинку. Также новинку оснастили оригинальными колесными дисками.

В салоне гибридного Nissan Kicks появилась современная мультимедийная система с большим набором опций. За безопасность отвечают камеры кругового обзора, системы адаптивного круиз-контроля и предотвращения фронтальных столкновений.

Продажи такой модификации в Таиланде стартуют уже в июне нынешнего года – в зависимости от модификации стоимость составит от 27 700 до 32 700 долларов США. Если продажи стартуют успешно, гибридная модификация может добраться и до других стран.

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Автомобили, Авто, Кроссовер, Nissan Kicks.
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