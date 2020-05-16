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Компания Renault хочет отказаться от ряда кроссоверов

Компания Renault хочет отказаться от ряда кроссоверов
16:14 Сегодня Телеграф Фото: avtodream.org Фото: twitter.com

Renault готов отказаться от ряда моделей кроссоверов, а взамен создать новые.

Renault в ближайшем будущем пересмотрит модельный ряд, прекратив выпуск непопулярных автомобилей и сосредоточившись на тех классах машин, которые нужны современным водителям.

Как рассказали Reuters источники в компании, первыми "под нож" рискуют пойти минивэны Scenic и Espace.

Не исключено, что та же участь постигнет модель Talisman, которая выпускается в кузовах седан и универсал. Таким образом компания намерена сократить расходы - около 2 млрд евро в течение следующих трех лет.

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"План еще не одобрен, но Espace, Scenic и Talisman уже можно считать выведенными из будущей производственной программы, - сообщил источник, который информационное агентство не раскрывает. - Короче говоря, меньше минивэнов и седанов и акцент на кроссоверы и внедорожники".

Renault постарается извлечь больше выгоды из альянса с Nissan и Mitsubishi. Ходят слухи о новом поколении Kadjar с пяти- и семиместным салоном. А на заводе Douai на севере Франции, где производятся Scenic, Espace и Talisman, будут выпускаться два новых электромобиля на новой платформе Альянса.

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В настоящее время Рено ведет переговоры с правительством Франции о предоставлении помощи в размере 4–5 млрд евро, что позволит компании справиться с последствиями падения продаж и сокращения производства.

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Renault, Авто, Кроссовер.
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