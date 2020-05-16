Lexus представит премиальный электромобиль будущего (Фото)

Компания Lexus всегда стремится к тому, чтобы клиенты испытали уникальный опыт владения автомобилем.

Такаси Ватанабэ, главный инженер проекта Lexus Electrified, рассказал в интервью о том, как бренд представляет премиальный электромобиль будущего.

Недавно бренд представил свое видение электромобилей будущего в рамках программы Lexus Electrified, воплотившееся в концепте Lexus LF-30, а первым электромобилем данной стратегии стал электромобиль Lexus UX 300e.

Концепция программы состоит в том, чтобы значительно повысить показатели эффективности шасси, улучшить системы управления таким образом, чтобы водитель мог испытать уникальные эмоции от вождения в условиях, когда системы автономного вождения войдут в повседневную жизнь.

В основе Lexus Electrified применён подход, разработанный ранее для гибридных моделей бренда. Его суть состоит в контроле системы распределения тяги.

Lexus первым в мире представил полную линейку премиальных гибридных автомобилей и уже много лет разрабатывает базовые технологии для электромобилей.

Отдельное место в истории занимает представленный в 2004 году RX 400h. Он стал первым в истории бренда и в мире гибридным полноприводным автомобилем премиум-класса. Уже в 2006 году на RX 400h приходилась четверть от всех продаж Lexus RX.

Сегодня Lexus предлагает широкую линейку автомобилей премиум-класса c гибридной силовой установкой.