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Канадские тюнеры сделали бронированный Infiniti QX80

Канадские тюнеры сделали бронированный Infiniti QX80
12:27 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Компания Inkas, известная производством бронированных автомобилей, представила новую работу - защищённый Infiniti QX80.

После того, как над созданием бронированной версии японского внедорожника Infiniti QX80 поработали специалисты из Канадской компании Inkas, машина может противостоять пулям винтовок, и ручным гранатам.

Компания Inkas, которая находится в городе Торонто, Канада, широко известна производством бронированных автомобилей и в частности линейкой бронированных внедорожников Sentry. Эти "постапокалиптические" машины готовы принять на себя любой удар - пули, ручные гранаты и т.д. 

По заверениям представителей компании Inkas, модернизированный ими роскошный внедорожник QX80 может выдержать воздействие до двух ручных гранат DM51, взрывающихся одновременно – машина получила баллистическую защиту BR6. 

Что касается пуль, то патроны до 7,62-миллиметровых штурмовых винтовок, например, от АК-47, не должны проникать в кузов и стеклянные окна. Аккумулятор и электронный модуль управления получают отдельную защиту, в то время как дверные петли, подвеска и другие важные элементы конструкции усилены, чтобы противостоять любым видам атак. Даже шины получили защиту.

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Следует отметить, что роскошный внедорожник, построенный на базе Nissan Armada/Patrol поставляется с двигателем V8 объемом 5.6 л. Дополнительное оборудование для этой версии внедорожника включает в себя легкий "пакет" брони, систему аварийного освещения, систему пожаротушения, сверхмощные тормоза и колеса, а также систему сирены/акустической системы.

Цена на Inkar-Armored Infiniti QX80 не указана на сайте, но ожидается, что она будет очень большой - где-то в пределах шестизначного ценового показателя.

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Автомобили, Авто, Новинки авто, Infiniti QX80, Inkas, Inkas Infiniti QX80.
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