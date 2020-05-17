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Появилась информация о новом Kia Stinger GT

Появилась информация о новом Kia Stinger GT
14:00 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Главной новостью станет появление самой мощной версии мотора.

Автомобиль должен получить новую линейку силовых агрегатов.

Корейская компания KIA продолжает тестировать обновленную версию Stinger GT. Вместе с приближением официальной премьеры начинают появляться новые сведения об автомобиле.

В воскресенье, 17 мая, СМИ из Южной Кореи раскрыли некоторые данные о моторной гамме нового авто. Вместо базового 2,0-литрового мотора с отдачей 258 л.с. теперь будет использоваться более мощный 2,5-литровый турбомотор.

Его максимальная отдача достигает 294 л.с. при 420 Нм крутящего момента.

Произойдет замена и самого мощного силового агрегата. Так, на смену нынешнему 3,3-литровому мотору с мощностью 370 л.с. придет абсолютно новый битурбированный силовой агрегат V6. Его объем составит 3,5 литра, а мощность достигнет 385 лошадиных сил.

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Отметим, что новые моторы будут работать исключительно с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. В базовой версии авто будет оснащаться системой заднего привода, а за доплату возможна полноприводная модификация.

По шпионским фото также видны изменения в экстерьере – новый Stinger GT может похвастаться новыми фарами со светодиодной начинкой и иной конструкцией бамперов.

Другие изменения пока скрыты слоем камуфляжа. В салоне автомобиль получить мультимедийную систему с большим экраном, а также более качественные материалы отделки.

Дебют новинки стоит ждать до конца 2020 года.

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Автомобили, Авто, Новинки авто, Kia Stinger GT.
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