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Представлена современная версия дизайна легендарного Mercedes 300SL (Фото)
Представлена современная версия дизайна легендарного Mercedes 300SL (Фото)

Представлена современная версия дизайна легендарного Mercedes 300SL (Фото)

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Представлена современная версия дизайна легендарного Mercedes 300SL (Фото)
16:21 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Независимый дизайнер создал рендеры современной версии легендарного спортивного автомобиля Mercedes 300SL.

Независимый дизайнер решил представить, как бы выглядел легендарный спортивный автомобиль Mercedes 300SL в экстерьере которого преобладают современные черты дизайна мощного купе AMG GT.

Переосмысление внешнего вида легендарного автомобиля, который был создан в прошлом веке с применением современного дизайна является довольно сложным занятием.

Дело в том, что классический дизайн уже является для нас чем-то неизменным - некоторые считают, что именно "тогда" делали по настоящему красивые авто. В рамках нашей сегодняшней статьи мы представляем современную интерпретацию легендарного спортивного Mercedes 300SL.

Многие считают, что 300SL является первым в мире по-настоящему комфортным суперкаром, в котором присутствует множество необходимых опций. Модель 300SL была представлена в 1956 году в кузове купе и родстер.

Машина являлась вершиной дизайна 1950-х годов, да и сейчас, внешний вид этой культовой модели является "иконой стиля" для многих. Ну а как же может выглядеть современная версия родстера 300SL?

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Именно на этот вопрос попытался ответить независимый художник. При создании своей версии культового авто, он использовал в качестве основы современный родстер AMG GT.

Передние светодиодные фары были полностью переделаны, чтобы соответствовать форме 300SL. Измененная фальшрадиаторная решетка похожа на ту, которая использовалась в оригинальном 300SL.

Сохранены также нижние воздухозаборники, необходимые для охлаждения современного двигателя. Наконец, мы видим боковые вентиляционные отверстия, аналогичные тем, которые использовались в 300SL.

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Интерьер, Mercedes, Авто, Дизайн, Экстерьер, Mercedes 300SL.
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