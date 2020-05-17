Представлена современная версия дизайна легендарного Mercedes 300SL (Фото)

Независимый дизайнер создал рендеры современной версии легендарного спортивного автомобиля Mercedes 300SL.

Независимый дизайнер решил представить, как бы выглядел легендарный спортивный автомобиль Mercedes 300SL в экстерьере которого преобладают современные черты дизайна мощного купе AMG GT.

Переосмысление внешнего вида легендарного автомобиля, который был создан в прошлом веке с применением современного дизайна является довольно сложным занятием.

Дело в том, что классический дизайн уже является для нас чем-то неизменным - некоторые считают, что именно "тогда" делали по настоящему красивые авто. В рамках нашей сегодняшней статьи мы представляем современную интерпретацию легендарного спортивного Mercedes 300SL.

Многие считают, что 300SL является первым в мире по-настоящему комфортным суперкаром, в котором присутствует множество необходимых опций. Модель 300SL была представлена в 1956 году в кузове купе и родстер.

Машина являлась вершиной дизайна 1950-х годов, да и сейчас, внешний вид этой культовой модели является "иконой стиля" для многих. Ну а как же может выглядеть современная версия родстера 300SL?

Именно на этот вопрос попытался ответить независимый художник. При создании своей версии культового авто, он использовал в качестве основы современный родстер AMG GT.

Передние светодиодные фары были полностью переделаны, чтобы соответствовать форме 300SL. Измененная фальшрадиаторная решетка похожа на ту, которая использовалась в оригинальном 300SL.

Сохранены также нижние воздухозаборники, необходимые для охлаждения современного двигателя. Наконец, мы видим боковые вентиляционные отверстия, аналогичные тем, которые использовались в 300SL.