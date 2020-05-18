Мотоцикл TVS Zeppelin может стать серийным

Модель Zeppelin была представлена на мероприятии Auto Expo в 2018 году.

Индийская компания TVS может выпустить серийную версию концептуального байка Zeppelin.

Она представляет собой современный маленький крузер, имеющий длинную раму и непринуждённый дизайн.

В частности, мотоцикл обладает полностью светодиодным освещением. Примечательно, что Zeppelin является гибридным, то есть он приводится в движение мотором на 220 куб. см, вместе с которым работает электродвигатель.

В феврале нынешнего года фирма TVS запатентовала название Ronin для своей будущей новинки. Предполагается, что так будет называться серийный вариант Zeppelin.

Ожидается, что серийная версия концептуального мотоцикла получит мотор на 313 куб. см, который индийская компания разработала вместе со специалистами немецкой корпорации BMW.

С таким оснащением новинка сможет составить достойную конкуренцию крузеру Royal Enfield Rumbler. При этом пока дата появления серийного Zeppelin неизвестна.