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Мотоцикл TVS Zeppelin может стать серийным

Мотоцикл TVS Zeppelin может стать серийным
12:42 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Модель Zeppelin была представлена на мероприятии Auto Expo в 2018 году.

Индийская компания TVS может выпустить серийную версию концептуального байка Zeppelin.

Она представляет собой современный маленький крузер, имеющий длинную раму и непринуждённый дизайн. 

В частности, мотоцикл обладает полностью светодиодным освещением. Примечательно, что Zeppelin является гибридным, то есть он приводится в движение мотором на 220 куб. см, вместе с которым работает электродвигатель.

В феврале нынешнего года фирма TVS запатентовала название Ronin для своей будущей новинки. Предполагается, что так будет называться серийный вариант Zeppelin.

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Ожидается, что серийная версия концептуального мотоцикла получит мотор на 313 куб. см, который индийская компания разработала вместе со специалистами немецкой корпорации BMW.

С таким оснащением новинка сможет составить достойную конкуренцию крузеру Royal Enfield Rumbler. При этом пока дата появления серийного Zeppelin неизвестна.

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Автомобили, Авто, Мотоциклы, Новинки авто, TVS Zeppelin, Мотоцикл TVS Zeppelin.
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