Volkswagen R будет создавать "заряженные" электрокары

Volkswagen не стесняется своих будущих планов относительно электрокаров, но теперь есть новый отчет, в котором говорится, что немецкий автопроизводитель превратит подразделение "R" в марку по выпуску "заряженных" электрокаров.
В беседе с Top Gear член правления VW Group Юрген Штакманн рассказал, будущие модели "R" будут не только интересными, но и электрическими.
"Будущее R должно быть и будет электрическим. Мы все еще работаем над тем, что начали два с половиной года назад, но работа впереди есть и модельный ряд будет электрифицированым"", — сказал Штакманн.
Топовая версия немецкого внедорожника оснащена подключаемым модулем и сочетает в себе 3,0-литровый V6 мощностью 336 л.с. в паре с электродвигателем мощностью 130 л.с. Электромотор питается от батареи емкостью 14,1 кВт/ч, а суммарная отдача агрегатов составляет 456 л.с.
И давайте не будем забывать о модели ID.R, аккумуляторном спорткаре Volkswagen, который установил множество рекордов по всему миру. Тем не менее, поклонники двигателя внутреннего сгорания получат возможность приобрести доработанный автомобиль от инженеров Volkswagen R, что относится и к восьмой генерации хэтчбека Golf.
"Заряженная" версия семейства Golf будет оснащаться 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, работающим в паре с полным приводом, и, будем надеяться, сохранит звание лучшего хэтчбека.