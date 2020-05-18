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Volkswagen R будет создавать "заряженные" электрокары

Volkswagen R будет создавать "заряженные" электрокары
15:39 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Электрическое будущее марки R, конечно же, уже началось, поскольку VW недавно представила Touareg R, первую модель подразделения R, оснащенную гибридной силовой установкой.

Volkswagen не стесняется своих будущих планов относительно электрокаров, но теперь есть новый отчет, в котором говорится, что немецкий автопроизводитель превратит подразделение "R" в марку по выпуску "заряженных" электрокаров.

В беседе с Top Gear член правления VW Group Юрген Штакманн рассказал, будущие модели "R" будут не только интересными, но и электрическими.

"Будущее R должно быть и будет электрическим. Мы все еще работаем над тем, что начали два с половиной года назад, но работа впереди есть и модельный ряд будет электрифицированым"", — сказал Штакманн. 

Топовая версия немецкого внедорожника оснащена подключаемым модулем и сочетает в себе 3,0-литровый V6 мощностью 336 л.с. в паре с электродвигателем мощностью 130 л.с. Электромотор питается от батареи емкостью 14,1 кВт/ч, а суммарная отдача агрегатов составляет 456 л.с.

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И давайте не будем забывать о модели ID.R, аккумуляторном спорткаре Volkswagen, который установил множество рекордов по всему миру. Тем не менее, поклонники двигателя внутреннего сгорания получат возможность приобрести доработанный автомобиль от инженеров Volkswagen R, что относится и к восьмой генерации хэтчбека Golf.

"Заряженная" версия семейства Golf будет оснащаться 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, работающим в паре с полным приводом, и, будем надеяться, сохранит звание лучшего хэтчбека.

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Автомобили, Техника, Авто, Новинки авто, Электрокары, Volkswagen R.
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