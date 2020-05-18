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Geely Atlas Pro бъет рекорды по продажам на мировом рынке

Geely Atlas Pro бъет рекорды по продажам на мировом рынке
21:38 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Автомобиль понравился покупателям и разошелся тысячным тиражом.

Новый кроссовер Geely Atlas Pro продолжает демонстрировать высокий спрос на мировом рынке.

Популярность оказалась невероятной – по текущим объемам сделок модели удалось "обскакать" кроссовер Toyota RAV4.

Японский автомобиль ранее являлся лидером в своем сегменте.

По мнению аналитиков, новый кроссовер добьется хороших результатов продаж. По последним данным, китайский автомобиль приобрели около 17 тысяч покупателей.

Японский конкурент тоже продемонстрировал хороший результат. Однако автомобиль оказался менее успешен – продано 16 тысяч.

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Новая модель обладает выдающимися характеристиками, которые приходятся по душе автолюбителям. Машина получила 1,5-литровый бензиновый мотор с мощностью 177 лошадиных сил. Также существует более продвинутая комплектация с мотором на 1,8 литра, разгоняющимся до 184 лошадиных сил.

Новинка имеет передовые характеристики и обладает расширенной системой безопасности.

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Автомобиль, Авто, Кроссовер, Geely, Geely Atlas, Geely Atlas Pro.
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