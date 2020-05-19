Скачать
Вторник, 19.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине подорожали продукты питания
В Украине подорожали продукты питания
Ляшко: Карантин в Украине продлят до 22 июня
Ляшко: Карантин в Украине продлят до 22 июня
Хирн против возвращения Тайсона: Это будет худший ивент в истории
Хирн против возвращения Тайсона: Это будет худший ивент в истории
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 20 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 20 мая

Презентация электрической версии Volkswagen Transporter

Презентация электрической версии Volkswagen Transporter
13:20 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Немецкий автогигант Volkswagen показал свой электрический фургон Transporter.

Такая модификация была разработана совместно с тюнинг-ателье ABT, которое часто занимается тюнингом различных немецких автомобилей.

Подробности о новинке были раскрыты в понедельник, 18 мая. Уже многие производители постепенно начинают показывать свои легкие коммерческие машины, которые работают исключительно на электротяге.

Поэтому Volkswagen, который является одним из мировых лидеров сегмента LCV, не мог остаться в стороне. Внешне новинку не так просто отличить от классической версии с дизельным мотором – в глаз бросается разве что шильдик ABT на решетке радиатора.

Электрический мотор имеет мощность 110 л.с., которая передается передним колесам от аккумулятора, получившего довольно компактные размеры. 

Компания Toyota выпустила новый кроссовер со старым названием Venza

В качестве трансмиссии используется "автомат" с двумя сцеплениями. Немецкие специалисты долго искали место для установки аккумуляторной батареи и в итоге смонтировали ее под кузовом.

Сделано это было, чтобы сохранить грузоподъемность и объем фургона, который по-прежнему составляет 236 футов. Также есть возможность использовать быструю зарядку – в этом случае за 45 минут можно зарядить батареи до 80%.

В случае использования обычной сетевой зарядки до 100% подзарядить аккумуляторы можно за 5,5 часов. Стоимость автомобиля составит 42 060 фунтов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобили, Авто, Volkswagen Transporter, Новинки авто.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С ними кожа будет моложе и свежее: какие продукты стоит добавить в рацион
02 Плевать на погоду: новая VR-система поможет вертолетам безопасно приземляться
03 Чтение - лучший релакс: Билл Гейтс посоветовал книги, которые стоит прочитать
04 Nokia 5.3 добралась до Украины: продажи бюджетника уже начались
05 Рада хочет усилить контроль над деятельностью Кабмина
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карта коронавируса в Украине и мире 19 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
В Киеве снижается заболеваемость коронавирусом: за сутки 38 случаев
В Киеве снижается заболеваемость коронавирусом
У Зеленского анонсировали пресс-конференцию, но пустят не всех
У Зеленского анонсировали пресс-конференцию
Дзидзьо анонсировал съемки новой киноленты (Фото)
Дзидзьо анонсировал съемки новой киноленты (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь