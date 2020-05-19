Презентация электрической версии Volkswagen Transporter

Немецкий автогигант Volkswagen показал свой электрический фургон Transporter.

Такая модификация была разработана совместно с тюнинг-ателье ABT, которое часто занимается тюнингом различных немецких автомобилей.

Подробности о новинке были раскрыты в понедельник, 18 мая. Уже многие производители постепенно начинают показывать свои легкие коммерческие машины, которые работают исключительно на электротяге.

Поэтому Volkswagen, который является одним из мировых лидеров сегмента LCV, не мог остаться в стороне. Внешне новинку не так просто отличить от классической версии с дизельным мотором – в глаз бросается разве что шильдик ABT на решетке радиатора.

Электрический мотор имеет мощность 110 л.с., которая передается передним колесам от аккумулятора, получившего довольно компактные размеры.

В качестве трансмиссии используется "автомат" с двумя сцеплениями. Немецкие специалисты долго искали место для установки аккумуляторной батареи и в итоге смонтировали ее под кузовом.

Сделано это было, чтобы сохранить грузоподъемность и объем фургона, который по-прежнему составляет 236 футов. Также есть возможность использовать быструю зарядку – в этом случае за 45 минут можно зарядить батареи до 80%.

В случае использования обычной сетевой зарядки до 100% подзарядить аккумуляторы можно за 5,5 часов. Стоимость автомобиля составит 42 060 фунтов.