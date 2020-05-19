Ram продолжает тестировать свой мощный пикап Rebel TRX

Ожидается, что новинка сможет похвастаться мощностью в 485 лошадиных сил от 6,4-литрового Hemi V8.

Команда американского бренда проводит испытания высокопроизводительного грузовика Ram Rebel TRX.

Мы очень давно слышали о Ram Rebel TRX, грузовике американского бренда, который должен стать самым мощным среди всего модельного ряда компании.

В 2016 году нам был представлен концепт Rebel TRX. В апреле 2018 года стало известно о том, что под капотом будет находится мощный двигатель Hellcat. Так же мы видели не раз тестирование прототипов этого авто.

Этот видеоролик показывает нам прототип мощного пикапа, кузов которого покрыт достаточно тяжелым камуфляжем.

Больше всего интересна передняя часть машины. Тяжелая маскировка по-прежнему закрывает «лицо» новинки, но сочетание ветра и естественного освещения позволяет нам взглянуть на фирменную фальшрадиаторную решетку.

Она больше напоминает ту, которой оснащалось предыдущего поколение модели. Конечно, это может бить всего лишь обманный маневр со стороны RAM - они просто могли установить старую решетку.

Покупателям также будет доступен и более мощный мотор Hellcat V8. Пока неизвестно, можно ли будет приобрести "заряженный" пикап с другими двигателями.

Официальная презентация Ram Rebel TRX намечена на конец июня.