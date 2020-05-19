Volkswagen назвал дату начала продаж кроссовера E-Tharu

Продажи новинки должны начаться уже этим летом.

Компания Volkswagen готовит рыночный дебют кроссовера Volkswagen E-Tharu с полностью электрической силовой установкой.

Во сколько обойдется VW E-Tharu любителям экологически чистых машин, пока не сообщается.

За бензиновый кроссовер в китайских автосалонах просят от 169 800 до 229 800 юаней.

Электрокросс Volkswagen E-Tharu в длину достигает 4 453 мм при колесной базе 2 680 мм. Его силовая установка выдает 136 л.с., а комплект высокоэффективных батарей гарантирует дальноходность до 315 километров.

Напомним, в моторную линейку стандартного Tharu входят три турбомотора: 1,2-литровый 116-сильный, 1,4-литровый с отдачей 150 л.с. и 186-сильный на два литра. В паре с движками работают 6МКПП или семиступенчатый "робот". Привод – передний.

Оснащен автомобиль всем необходимым для комфортного и безопасного вождения: от беспроводной зарядки для разного рода гаджетов до широкого перечня систем активной и пассивной безопасности.