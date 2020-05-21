Производство мотоцикла MV Agusta Rush 1000 начнется летом

Тираж данных байков составит всего 300 экземпляров.

Так, в пресс-релизе фирмы, опубликованном во вторник, 19 мая, говорится, что выпуск лимитированной серии мотоциклов Rush 1000 начнётся в июне нынешнего года.

Стоимость Rush 1000 с опциональным гоночным пакетом составит 34 000 евро.

Rush 1000 построена на том же шасси, что и Brutale 1000RR, при этом обладает определёнными оригинальными стилистическими решениями, в частности, круглой фарой, миниатюрной крышкой заднего сиденья и задним колесом в форме тарелки.

Байк, в частности, оснащается тем же двигателем на 998 куб. см, что и Brutale 1000RR. Производительность мотора составляет 208 л.с. (с гоночным набором – 212 л.с.), а максимальная скорость мотоцикла достигает 126 км/ч.

Rush 1000 также комплектуется подвеской Öhlins, тормозами Brembo Stylema, АБС Bosch 9 Plus Race, 4 режимами езды (Sport, Race, Racing и Custom) и многим другим.