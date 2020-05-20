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Jaguar Land Rover расширит популярную модель

Jaguar Land Rover расширит популярную модель
18:30 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

Компания Jaguar Land Rover планирует пополнение известной линейки SVR.

Продажи моделей SVR Jaguar Land Rover выросли на 64% и превысили 9500 в прошлом году.

Они были поддержаны сохраняющимся высоким спросом на пятилетний Range Rover Sport SVR, с важным новым вкладом от двух последних моделей подразделения SVO, Jaguar F-Pace SVR и Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic, которые были запущены в прошлом году.

Большинство предложений SVO в настоящее время основаны на внедорожниках, так как Jaguar XE SV Project 8 и F-Type SVR завершили свой курс, но управляющий директор Майкл ван дер Санде настаивает на том, что компания рассчитывает на дальнейшее расширение в ассортименте SVR.

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Наряду с широким диапазоном SVR, ван дер Санде объясняет успех своего подразделения быстрым увеличением числа центров SVR по всему миру.

В настоящее время их насчитывается 100, но он ожидает, что это число вырастет примерно до 200 "в течение следующих нескольких лет". Ван дер Санде говорит, что его подразделение многому научилось у крупного дилерского центра JLR, который был открыт в Мюнхене, Германия около шести месяцев назад, с набором конфигураций для SV. На выставке представлены семь автомобилей SVO, самый большой модельный ряд за пределами Великобритании.

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"Как вы можете себе представить, мы стремимся удовлетворить спрос в Германии, что идет хорошо, но мы также многому учимся для будущего нашего бизнеса в других местах. Мы хотим, чтобы сотрудники этих новых центров обслуживали клиентов премиум-класса так, как они ожидают, и имели глубокие знания о продуктах", - сказал управляющий директор Майкл ван дер Санде.

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Автомобиль, Авто, Jaguar-Land Rover, СВР.
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