Baojun E300 появился у дилеров (Фото)

SAIC начала отгружать в дилерские центры футуристический электрокар Baojun E300.

Китайская компания SAIC начала отгружать в дилерские центры городской электрокар Baojun E300.

4-местный Baojun E300 обладает 2-цветным и 2-объёмным кузовом, опирающимся на маленькие колёса на 12 дюймов. Авто укомплектовали выдвижными дверными ручками, а ещё стильными светодиодными фарами и фонарями.

По размерам новая модель вышла даже меньше 2-местного Smart Fortwo - китайский электрокар имеет длину в 2625 против 2695 мм у "Смарта", ширину в 1647 против 1663 мм, а размер колёсной базы составляет 1750 против 1873 мм. В то же время по высоте новинка превосходит Fortwo на 33 мм (1588 мм).

Стандартно хэтчбек будет 3-местным, как экземпляр на снимках, а за четвёртое кресло придётся доплачивать отдельно. Baojun E300 оснащается 39-сильным электродвигателем и аккумулятором на 16,8 кВт/ч.

Максимальная скорость электрокара достигает 100 км/ч, а автономность без подзарядки составляет 260 км.

В КНР продажи Baojun E300 стартуют в конце мая - начале июня. Стоимость обнародуют ближе к началу продаж.