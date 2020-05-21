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Mazda начала производство своего первого электрокара MX-30

Mazda начала производство своего первого электрокара MX-30
22:08 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru Фото: twitter.com

Mazda приступила к сборке первого электрокара MX-30.

Японский автопроизводитель Mazda начал производство своего первого электрокара Mazda MX-30. Об этом сообщает портал Electrek.

"Mazda начала производство электрокара Mazda MX-30 на заводе в Хиросиме, Япония", - говорится в сообщении.

Как сообщает портал, первый электрокар компании имеет электрический двигатель с литий-ионной батареей с мощностью в 35,5 кВт/ч. Общая мощность двигателя достигает 143 лошадиных силы.

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Автомобиль можно зарядить на 80% за 40 минут, а запас хода японского электрокара составляет 200 километров.

Стартовая цена Mazda MX-30 - около 35 тысяч долларов США.

Ожидается, что автомобиль появится у европейских дилеров уже осенью этого года. Пока не известно, появится ли он также и на рынке Соединенных Штатов.

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Mazda, Электрокар, Mazda MX-30.
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