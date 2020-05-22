Новая Kia Optima станет полноприводным седаном

Продажи новой KIA K5 (Optima) на рынке США должны начаться до конца нынешнего года.

Седан KIA K5 (Optima) впервые станет полноприводным.

Данные о модификации с четырьмя ведущими колёсами появились в Агентстве по охране окружающей среды США (EPA), где модель нового поколения будет переименована в K5 – как на рынке Южной Кореи.

Как сообщает "Thekoreancarblog", на североамериканском рынке KIA K5 AWD с полным приводом оснастят 1,6-литровой бензиновой "турбочетверкой" мощностью 180 лошадиных сил, работающей в паре с 8-ступенчатой АКПП.

"Топовой" же станет версия GT — с новой 2,5-литровой "турбочетверкой" Theta3, выдающей 290 лошадиных сил (455 Нм крутящего момента). Пару агрегату составит 8-ступенчатый преселективный "робот" и передний, либо полный привод, который впервые предложат в качестве опции.