Появились первые снимки внедорожника Ford Bronco (Фото)

На днях в Сети были опубликованы новые снимки модели Ford Bronco практически без камуфляжа.

Уже в скором времени состоится презентация автомобиля. Фотошпионам удалось заснять машину без камуфляжа на крыше.

Модель проходит серию финальных испытаний.

Дебют компактного внедорожника должен состояться уже совсем скоро и американская марка в финальный раз вывела на тесты прототип модели и он впервые не имеет никакой обшивки на крыше. Тем не менее, кузов все еще скрыт под пленкой.

Новый Ford Bronco представят в двух- и четырехдверном исполнении. На шпионских кадрах мы видимо четырехдверную модель среднего класса, которая будет находится между базовой версией и модификацией, ориентированной на бездорожье.

Техническая часть новинки все еще покрыта тайной, однако по слухам внедорожник может получить 2,3-литровый EcoBoost мощностью 270 лошадиных сил. Однако не исключено появление 2,7-литрового EcoBoost мощностью 325 л.с. Может быть даже гибридная версия и версия с V8.

Изначально Ford планировал представить Bronco 2021 года на автосалоне в Нью-Йорке 2020 года, прежде чем пандемия коронавируса вызвала его отмену. Вирус также задержит дату начала производства модели.

Тем не менее, он все еще придет к дилерам в 2021 году. Безумно думать, что Ford объявил о Bronco более трех лет назад, и мы все еще ждем.