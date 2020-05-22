Toyota планирует серийный выпуск электрической концепции LQ (Фото)

Toyota LQ обеспечивает эмоциональную связь с водителем.

По данным японского издания Spyder7, компания Toyota все-таки планирует серийно выпускать автомобиль, похожий на концепт LQ. Последний был представлен в рамках автосалона в Токио в 2019 году.

По данным источника, новая модель придет на смену Prius, при этом новинка будет не гибридом, а электрокаром.

Правда, пока не до конца понятно, получит ли серийный автомобиль автопилот четвертого уровня автономности, который у концепта LQ имелся. Скорее всего, производитель ограничится более скромными системами.

Однако, если серийный вариант получит хотя бы часть технологий, которые были заложены в LQ, то этого уже будет очень современный автомобиль.

Кроме того, концепт имел "искусственный интеллект" под названием Yui, что можно перевести как "мягкая связь". В Toyota уверяют, что Yui будет чувствовать водителя, понимать его настроение и желания.

И изменять внутреннее пространство автомобиля под каждую конкретную ситуацию (освещение, громкость музыки и прочее).