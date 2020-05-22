Новый Subaru Levorg сфотографировали без камуфляжа

На территории Японии вывели на дороги сразу несколько предсерийных образцов обновлённого Subaru Levorg.
Стоит отметить, что замеченные прототипы Subaru Levorg нового поколения были без какого-либо камуфляжа.
Все они тестировались на дорогах Японии. Первый из них отметился в городе Томиока префектуры Гунма. Причём предсерийный автомобиль практически ничем не отличался от ранее представленного концепт-кара на выставке тюнинга Tokyo Auto Salon.
На прототипе обновлённого Subaru Levorg можно заметить встроенный в капот воздухозаборник, которая предполагает наличие под капотом мощного мотора. Напомним, что ранее показанный концепт Levorg STI Sport имел в своём оснащении 1,8-литровый оппозитный турбо-мотор. На тот момент его характеристики не сообщались.
Кроме того, на территории префектуры Гунма "попался" прототип нового Subaru Levorg, кузов которого был выкрашен в чёрный цвет. По внешнему дизайну этот автомобиль идентичен тому, который заметили в городе Томиока.
По предварительной информации, базовая версия Levorg будет иметь в арсенале 200-сильный 1,8-литровый двигатель. При этом вариант STI сможет похвастаться 2,4-литровым мотором, развивающим более 300 "лошадок".
Дебют нового Subaru Levorg должен состояться уже летом.