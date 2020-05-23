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Harley-Davidson возобновит производство мотоциклов

Harley-Davidson возобновит производство мотоциклов
10:22 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Harley-Davidson является самой крупной в Америке компанией по выпуску мотоциклов.

Предприятия Harley-Davidson возобновят производственную деятельность в Америке после 2-месячного вынужденного перерыва в связи с заражением коронавирусом одного из сотрудников на заводе в Меномони Фолс в штате Виконсин.

Завод в Меномони Фолс начнёт функционировать в полной мере на будущей неделе.

Конечно, коронавирусная инфекция заставит организовать производственный процесс таким образом, чтобы обеспечить условия для социальной дистанции работников и постоянную дезинфекцию рабочих мест.

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"Harley-Davidson стала постепенно возобновлять выпуск байков на собственных заводах, учитывая рекомендации служб здравоохранения", – отмечается в сообщении корпорации.

В начале 2000-х годов корпорацией стала увеличивать производственные объёмы, доведя их число в позапрошлом году до 246 000 единиц.

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Автомобили, Техника, Авто, Harley-Davidson, Мотоциуклы.
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