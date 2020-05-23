Представлены улучшения для новой Toyota Venza

Обвес сделает внешность автомобиля более спортивной. На данный момент тюнеры готовы показать лишь рендеры комплекта.

Японское ателье Artisan Spirits подготовило комплект аэродинамических улучшений для кроссовера Toyota Harrier/Venza.

Новый Toyota Venza с улучшениями от Artisan Spirits может похвастать передним бампером с крупным сплиттером и видоизмененным дизайном боковых фальш-воздухозаборников.

На капоте появилось несколько прорезей, которые гармонично сочетаются с внешностью автомобиля. Отдельное внимание стоит уделить спойлерам, ведь тюнеры решили разместить один на крыше, а другой рядом с кромкой стекла.

Помимо визуальных улучшений комплект больше не добавляет новых элементов.

Для японского кроссовера Harrier предлагается следующий ряд силовых установок: атмосферный 2,0-литровый двигатель мощностью 171 л.с. в сочетании с вариатором Direct Shift-CVT и гибридная силовая установка THS II на базе мотора 2.5 с отдачей 218 или 222 л.с.

Доступен как передний, так и полный привод. Для американского рынка Venza доступна лишь с гибридной силовой установкой и полным приводом.

В оснащении Venza имеется панорамная крыша Star Gaze с автозатемнением, передние кресла с вентиляцией и электроприводом. В салоне может быть установлена мультимедийная система с 8,0-либо 12,3-дюймовым дисплеем.

Кроме того, доступна цифровая приборная панель с экраном диагональю 4,2 либо 7,0 дюйма, аудиосистема JBL с 11 динамиками и сабвуфером, а также проекционный дисплей диагональю 10 дюймов.