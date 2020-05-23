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Представлены улучшения для новой Toyota Venza

Представлены улучшения для новой Toyota Venza
12:08 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Обвес сделает внешность автомобиля более спортивной. На данный момент тюнеры готовы показать лишь рендеры комплекта.

Японское ателье Artisan Spirits подготовило комплект аэродинамических улучшений для кроссовера Toyota Harrier/Venza.

Новый Toyota Venza с улучшениями от Artisan Spirits может похвастать передним бампером с крупным сплиттером и видоизмененным дизайном боковых фальш-воздухозаборников.

На капоте появилось несколько прорезей, которые гармонично сочетаются с внешностью автомобиля. Отдельное внимание стоит уделить спойлерам, ведь тюнеры решили разместить один на крыше, а другой рядом с кромкой стекла.

Помимо визуальных улучшений комплект больше не добавляет новых элементов. 

Для японского кроссовера Harrier предлагается следующий ряд силовых установок: атмосферный 2,0-литровый двигатель мощностью 171 л.с. в сочетании с вариатором Direct Shift-CVT и гибридная силовая установка THS II на базе мотора 2.5 с отдачей 218 или 222 л.с.

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Доступен как передний, так и полный привод. Для американского рынка Venza доступна лишь с гибридной силовой установкой и полным приводом.

В оснащении Venza имеется панорамная крыша Star Gaze с автозатемнением, передние кресла с вентиляцией и электроприводом. В салоне может быть установлена мультимедийная система с 8,0-либо 12,3-дюймовым дисплеем.

Кроме того, доступна цифровая приборная панель с экраном диагональю 4,2 либо 7,0 дюйма, аудиосистема JBL с 11 динамиками и сабвуфером, а также проекционный дисплей диагональю 10 дюймов.

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Автомобили, Авто, Toyota Venza.
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